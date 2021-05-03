Надо ли мыть йорка перед стрижкой

Какую прическу выбрать для питомца и как подстричь йорка самому в домашних условиях: рекомендации профессиональных грумеров

Милый, энергичный йорк в доме – это не только веселые игры и общение, но и необходимость тщательного ухода за шерстью. Визиты к профессиональному грумеру отнимают много времени, существенно увеличивают затраты на содержание питомца. Некоторые владельцы успешно осваивают азы придания шерсти правильной длины и формы.

Как постричь йорка самостоятельно? Какую стрижку выбрать для питомца? Какие инструменты нужны для работы «домашнего грумера»? Нужно ли купать собаку до и после стрижки? В статье владельцы йоркширских терьеров найдут ответы на эти и другие вопросы по теме.

Общие правила

Рекомендации профессиональных грумеров:

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Виды стрижки

Оптимальный вариант прически для подвижного йорка выбирают с учетом важного фактора: участвует питомец в выставках или нет. Для энергичных собак, претендующих на титулы, придется соблюдать длину шерсти и форму покрова согласно стандартам. В остальных случаях можно подстригать животное коротко для предупреждения колтунов и простоты ухода за постоянно растущей шерстью.

Разновидности стрижек для йорка:

Необходимые инструменты и рабочее место

Желание стать «домашним грумером» требует не только знаний, но и определенных затрат. Важно купить профессиональные инструменты и оборудование, чтобы работа по приданию шерсти нужной формы и длины не превратилась в мучение для человека и питомца.

Что нужно для стрижки йорка:

Нужно ли мыть собаку

Профессиональные грумеры однозначно отвечают «Да, конечно!» Машинка на шерсти немытого животного быстро забивается, ломается. После мытья волоски становятся мягче, податливее, проще распутывать колтуны.

Как мыть йорка перед стрижкой:

Как чесать собаку до и после процедуры

Вначале вымыть собаку, высушить шерсть. Первым делом распутывают колтуны при помощи пуходерки. При плохом уходе за покровом либо при редком расчесывании на шерсти остаются маленькие шарики из волосков, которые не удается распутать. Малоэстетичные участки удаляют при помощи ножниц с закругленными концами.

После стрижки покров подсушивают теплым воздухом, далее приводят в порядок при помощи металлического гребня с длинными редкими зубцами. Густой гребешок использовать нельзя: можно повредить волоски и кожный покров при сильном натяжении влажной шерсти. Расчесывать собаку после стрижки нужно аккуратно, разбив туловище на небольшие зоны.

Оптимальный интервал и частота укладок

Шерсть отрастает быстро, недостаток внимания к покрову добавляет хозяину проблем с уходом за животным. Если нет желания регулярно водить питомца к грумеру, тщательно вычесывать питомца, поддерживать правильную форму покрова, то стоит завести питомца гладкошерстной породы с волосками минимальной длины: левретка, пражский крысарик, чихуахуа, мопс.

Оптимальный интервал для различных стрижек:

Оптимальный вариант – расчесывать йорка два-три раза в неделю. При таком подходе колтуны практически не формируются, нет нужды полностью состригать сильно запутавшуюся шерсть.

Купание проводят один раз в 7–14 дней. При слишком редких водных процедурах шерсть и кожа сильно загрязняются, появляются колтуны, частое купание приводит к пересушиванию кожных покровов.

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Пошаговая стрижка по областям

«Домашним грумерам» пригодится описание процедуры в разных зонах:

Видео поэтапной стрижки йоркширкого терьера в домашних условиях:

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Почему нельзя стричь без мытья

Профессионалы по уходу за животными

Многие владельцы собак при посещении грумера для выполнения стрижки отказываются купать собак. Некоторые стараются таким образом сэкономить, ведь такая процедура в салоне стоит недешево. Другие моют своего питомца перед посещением дома сами, не очень доверяя это дело парикмахеру. Однако, мало кто умеет делать это правильно. Часто приводят животное чистое только частично, с непромытой у основания шерстью. Определить качество выполнения процедуры очень просто. После поглаживания питомца на пальцах и ладони руки остается ощущение жирности волос. В этом случае даже у искусного мастера стрижка вряд ли получится такой, как нужно.

Купание не прихоть мастера, а необходимость

С грязной шерстью работать очень сложно, потому что есть жесткие требования к различным видам стрижек относительно укладки. Красивая и ровная прическа получится только в том случае, если шерсть помыта и высушена таким образом, что нет ни одной кудряшки. В домашних условиях при отсутствии специальных инструментов и определенных навыков вряд ли получится достичь такого результата.

Немаловажным фактором является также и то, что грумеры используют специальные шампуни и бальзамы из профессиональной косметики, которая создана для животных разных пород, с учетом особенностей их шерстного покрова. Предназначенные для людей моющие средства, в том числе и хозяйственное мыло, применять не рекомендуется, так как это приводит к нарушению кислотности кожи, дерматиту и аллергическим проявлениям.

Только грамотно подобранная косметика помогает содержать шерсть в хорошем состоянии. После мытья правильным шампунем волоски долго еще не будут путаться и сбиваться в колтуны.

По этой причине многие мастера не берутся стричь собаку без проведенного лично купания. Но если вы все-таки решите мыть своего питомца самостоятельно, то специалисты салона Маленький Император с удовольствием подскажут какую косметику лучше выбрать для вашего четвероного друга.

Когда собаку купать нельзя

Есть случаи, когда животное купать запрещается, как дома, так и в салоне:

Ну и нельзя устраивать купание очень часто, не более 2-х раз в месяц. Частое использование шампуня приведет к уничтожению слоя естественной жировой смазки, предназначение которой состоит в защите кожи от сухости и растрескивании.

Доступная роскошь

Грумер салон Маленький Император предоставляет весь комплекс услуг мытья, сушки и стрижки собак различных пород. Здоровье кожи и ухоженный внешний вид животного обеспечивается корректным подбором:

В нашем салоне трудятся компетентные и ответственные грумеры, использующие в своей работе только безопасные косметические средства и удобный стерильный инструментарий. Опытный специалист подберет шампунь отвечающую типу шерстного покрова животного. При необходимости будут использованы дополнительные средства с эффектом укрепления и восстановления волос, что сделает их гладкими, блестящими, а также облегчит расчесывание. Применяемые в процессе мыться ополаскиватели обладают антипаразитарным эффектом.

Красивая прическа без стресса

Во время мытья в салоне Маленький Император вероятность попадания моющих средств в уши и глаза исключается полностью. Для сушки шерсти нашими мастерами применяются фены с щадящим антистатическим воздействием и разными режимами обдува. Используются различные насадки, способствующие более быстрой сушке. Благодаря высокому профессионализму грумера процедура выполняется не только быстро, но и бесшумно, что уменьшает тревожность животного.

После сушки производится модельная или гигиеническая стрижка, расчесывание и накручивание папильоток. При желании владельца применяются специальные парфюмерные средства. Каждый мастер старается найти индивидуальный подход к четырехлапому клиенту, тем самым снимая вероятное беспокойство. Мытье и стрижка в нашем салоне гарантированно дарит собачкам красоту и приносит радость их хозяевам.

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Как подстричь йорка самостоятельно в домашних условиях

Йоркширский терьер – довольно популярная порода собак. Что и неудивительно – он миниатюрен, красив и может стать прекрасным другом для всей семьи. Но чтобы пес всегда оставался красивым, необходимо регулярно выполнять соответствующие процедуры. И одной из них является гигиеническая стрижка йорка. Вопрос крайне важный, поэтому с ним будет полезно разобраться поподробнее.

С какого возраста можно стричь йорка

Для начала следует выяснить, когда можно стричь йорка в первый раз. Эксперты считают, что впервые щенок должен посетить эксперта уже в возрасте 6-8 месяцев. Но здесь есть несколько особенностей.

С одной стороны, чем раньше йорк начнет ходить к парикмахеру, тем легче привыкнет к непростой процедуре, а значит, вероятность конфликта снизится. С другой – не каждый щенок сможет выдержать час-два, стоя практически неподвижно, а именно столько длится стрижка. Поэтому однозначно сказать, в каком возрасте может выполняться первая стрижка йорка, довольно сложно – это во многом зависит от характера и темперамента песика.

Виды стрижек йоркширского терьера

Одни стрижки подходят для серьезных выставок, а другие лишь для того, чтобы песик выглядел особенно мило и забавно. К тому же, они различаются по классу сложности. Одни под силу лишь настоящему профессионалу, а с другими легко справится начинающий мастер, который впервые взял в руки ножницы. Рассказать следует как о первых, так и о вторых.

Модельные стрижки

К этой категории относятся стрижки, позволяющие до неузнаваемости изменить внешний вид питомца. Прекрасно подходят как для мальчиков, так и для девочек. Однако следует сразу предостеречь, что модельные стрижки выполняются лишь для домашних песиков – на выставках их вполне могут дисквалифицировать.

Питомец выглядит шикарно

Смысл всех модельных стрижек заключается в имитации других пород или же визуальном омоложении питомца. Самые популярные из них:

Гигиеническая и стандартная стрижка

Гигиенические процедуры нужно проводить минимум дважды в месяц. В этом случае будет легко сохранить идеальный внешний вид питомца. Если же стрижке уделять время реже, то могут возникнуть проблемы.

По сути, это даже не стрижка, а просто комплекс процедур по уходу. В первую очередь шерсть тщательно вычесывается, а колтуны разбираются и только в крайних случаях выстригаются. Когти подстригаются, а волосы по всему телу аккуратно подравниваются. Кроме того, при необходимости выстригается шерсть в области подмышек, между пальцами и возле ануса. Иногда удаляется шерсть с ушей, чтобы они выглядели бархатными и утонченными, а не лохматыми.

Необычные стрижки йоркширских терьеров

Существует множество способов подстригать йорков. И среди них есть довольно нестандартные, правда, зачастую они требуют значительных затрат времени и сил. Так что дома на правильную стрижку уйдет полдня, а при посещении салона придется выложить немалую сумму. Но все-таки о некоторых вариантах стоит узнать:

Впрочем, если начинать стричь дома своими руками, то можно креативить по полной, создавая самые необычные и оригинальные стрижки и укладки. К счастью, отрастает шерсть у йоркширских терьеров очень быстро.

Стрижка йорков в домашних условиях: пошаговая инструкция

Увы, посещение салонов стоит весьма недешево. Поэтому средний заводчик сможет оплатить разве что пару-тройку сеансов в год перед выставками. Ходить в салон чаще едва ли позволит семейный бюджет.

Именно поэтому многие хозяева предпочитают разобраться, как подстричь йорка в домашних условиях и выполнить всю работу самостоятельно. К счастью, ничего сложного здесь нет, особенно если предварительно взять несколько уроков у опытных мастеров.

Стрижка под щенка

Необходимые инструменты и рабочее место

Во многом то, насколько комфортной будет процедура (причем, как для мастера, так и для собаки) зависит от правильности выбора инструмента и рабочего места. Мелочей здесь просто не может быть.

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

Прежде чем начинать работу, нужно запастись соответствующими инструментами:

Причем экономить здесь не следует.

Какую стрижку можно сделать дома

Разобравшись, как стричь йорка и достаточно набив руку, домашний мастер легко сможет сам справиться даже с самыми сложными вариантами. Но начинать лучше с чего-то более простого, особенно если приходится постигать все тонкости и хитрости самостоятельно, без помощи опытного наставника.

Лучше всего начинать с гигиенической стрижки. Она максимально проста, занимает совсем немного времени (это важно не только для собаки, но и для хозяина) и в случае, если что-то пойдет не так, уже через несколько недель шерсть полностью восстановится. Постепенно сложность можно увеличивать – тут все зависит от того, насколько мастер уверен в себе.

Как подготовить йорка к стрижке

Перед стрижкой йорка обязательно надо помыть, используя шампунь с бальзамом – тогда шерсть станет мягкой и шелковистой, не слишком грубые колтуны будет легко распутать и не придется выстригать их, портя шерстяной покров любимца. После мытья шерсть полностью следует просушить – желательно использовать при этом фен.

Следующий этап – удаление колтунов. Как говорилось выше, небольшие и не слишком плотные аккуратно расчесываются, а слишком твердые, увы, придется вырезать.

Общие правила стрижки йорков

В целом по стрижке нет никаких особых правил. По крайней мере, если собака не выступает на выставках. Поэтому шерсть на теле может выстригаться самыми разными способами.

Корейский стиль

А вот мордашке следует уделить особое внимание. Несмотря на небольшую площадь, именно над ней приходится работать дольше всего. И вот тут есть определенные правила:

Придерживаясь этой нехитрой инструкции, можно легко и качественно справиться с задачей.

Пошаговая стрижка по областям

Каждая часть тела собаки имеет определенные особенности. Поэтому и ухаживать за ними следует соответствующим образом. И здесь есть определенные хитрости, о которых следует знать:

Нужно ли купать постриженного песика

Когда неприятная процедура стрижки заканчивается, питомца снова нужно выкупать. Это позволит удалить состриженную шерсть, в противном случае она покроет всю площадь квартиры и на уборку придется потратить немало времени и сил.

Как подстричь когти йоркширскому терьеру

Когти желательно стричь сразу после мытья – тогда они становятся чуть более мягкими. Конечно, для этого надо использовать специальную когтерезку. Угол среза нужно выбирать аккуратно. Он должен быть таким же, как естественный угол стачивания.

Шерсть между пальцами лучше выстригать машинкой с насадкой в 3-4 мм. Собаку нужно хорошо зафиксировать. Если она будет дергаться, то вполне может получить травму.

Ошибки хозяев

Новички, впервые приступая к стрижке, нередко допускают ошибки. От них нужно предостеречь:

Хорошенько изучив особенности стрижки собак, каждый заводчик сможет легко подстричь любимого йоркширского терьера, не доставляя проблем ни себе, ни ему.

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Как подстричь йорка в домашних условиях: описание процесса и необходимые инструменты

Йоркширские терьеры – это та порода собак, на которую трудится собачья индустрия красоты. Поскольку шерсть у них растет всю жизнь, то, решив завести эту собаку, вы должны четко понимать, что частые подстригания неизбежны.

Поэтому или готовьтесь к постоянным походам к профессионалу собачьих стрижек – грумеру, или сами становитесь им. Если вы решились, и у вас появился милый йорк, то эта статья поможет вам освоить азы наведения порядка в шерсти четвероногого любимца.

Стрижка йорка в домашних условиях

Чтобы научиться стричь собаку в домашних условиях, в качестве ознакомления можно сходить один раз в салон, посмотреть процесс, потом тщательно изучить видеоматериалы на данную тему в интернете и после этого приступать к самостоятельной работе.

Если собака участвует в выставках, то в межсезонье можно подстригать животное самому, а перед выставкой доверить профессиональному грумеру в салоне. Если же йорк не участвует в соревнованиях, и длина «юбки» не важна, то можно и гораздо выгоднее стричь самому.

Существует несколько видов стрижек:

Расчесывать терьера нужно 2-3 раза в неделю, дабы потом не состригать все.

Мыть собаку в идеале нужно раз в неделю, но и 1 раз в две недели тоже приемлемо, главное, не забывать многократно расчесывать.

Подстрижки проводят так часто, как это необходимо. Гигиеническую – раз в полторы-три недели, в крайнем случае – раз в месяц. Модельную можно проводить раз в 2-5 месяцев. Все зависит от быстроты роста шерсти. Стандартная же требует тщательного ухода и отращивания шерсти.

Инструмент и рабочее место для стрижки

Если вы готовы постоянно стричь йорка самостоятельно, то вам потребуется арсенал подручных инструментов, который обойдется недешево при единовременной покупке, но при подстригании раз в полторы-две недели он окупит себя.

Список инструментов:

С чего начать и как закончить стрижку йорка в домашних условиях

Основные принципы стрижки йоркширского терьера – это аккуратность и соблюдение симметрии.

Рассмотрим все этапы подстригания йорков и их последовательность. За основу возьмем гигиеническую стрижку, потому что из нее можно получить любую модельную или же отрастить ее в стандартную.

Расчесывание колтунов

Первым действием, перед тем как начать «колдовать» над прической четвероногого друга с помощью ножниц и машинки, является расчесывание всех колтунов. Если у песика их нет – вы идеальный хозяин!

Если же они есть, то с помощью пуходерки распутываем. Если есть такие скатанные шарики шерсти, которые не распутываются, срезаем маленькими ножницами с закругленными концами.

О мытье до подстригания

Йоркширского терьера можно мыть в ванной, либо в раковине. Постелите под ноги собачке прорезиненный коврик, чтобы она не скользила.

Для мытья нужно применять специальные шампуни и кондиционеры для облегчения расчесывания. Шампунь разводится в пластиковой посуде.

Собака намыливается от хвоста до шеи, голова – в последнюю очередь. Вода для купания должна быть комнатной температуры!

Смывать пену можно с помощью душа, начинать надо с головы. После этого шерсть необходимо слегка отжать руками, потом завернуть питомца в полотенце и высушить его с использованием фена.

Расчесывание после купания

С помощью расчески с длинными зубьями причесываем питомца. Теперь можно начинать стричь!

Стрижка по областям

Потом также удаляем всю шерсть из внутренней части ушей. Лишние тонкие волоски в слуховом проходе можно выщипывать пальцами.

Первое, что нужно сделать, расчесать всю голову, чтобы волоски свисали вниз. Потом нужно сделать хвостик на макушке, собрав все волосы между ушами и те волоски, что нависают над глазами.

Если ваш питомец хвостика не носит, то машинкой с насадкой 6 мм выбриваете всю обросшую шерсть над глазами, лоб, между ушами.

После этого сажаете терьера профилем к себе, придерживаете его одной рукой за челюсть, чтобы он не открывал пасть, и стрижете ножницами нижнюю кромку по овальной форме – шерсть от ушек чуть выше, плавно переходит чуть ниже к морде и чуть заворачивается к носу.

Потом поворачиваете к себе лицом, приподнимаете голову и выравниваете часть волос под подбородком, который смотрится на обросшем животном как борода, но должен образовывать горизонтальную линию. После края выравниваете с краями шерсти, подстриженной до этого, когда йорк сидел профилем. В итоге должна получиться некая «шапочка» волос одной длины, заканчивающая там, где начинается шея. Если посмотреть спереди, то вы увидите пробор и волосы, свисающие по обе стороны от носа. Их длина должна быть одинаковой. После подчищаем границы перехода к ушкам, убираем лишнюю длину перед ушами, расчесываем.

Купание после стрижки

После стрижки очень желательно вымыть собаку таким же способом, как и до процедуры создания прически.

К процедуре самостоятельного подстригания волос у домашнего любимца стоит подходить крайне ответственно и серьезно. Самое главное – не поранить любимца и приучить его к регулярному уходу. А симметрия и креатив в прическах придут с опытом!

Полезное видео

Видеоролик о стрижке йорка в домашних условиях:

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Как самостоятельно подстричь йорка — пошаговая инструкция

Приобретая для дома йоркширского терьера, будущий владелец должен осознавать, что длинная ухоженная шерсть требует сложного, регулярного ухода. Найти грумера, который будет приводить в порядок остевой волос питомца, не сложно, но регулярный уход за йоркширским терьером требует регулярных посещений салона, которые стоят немалых средств.

Приучать йорка к грумерским манипуляциям, постоянному уходу нужно со щенячьего возраста – в будущем, с уже взрослой собакой гораздо легче справиться, если пес знает и не боится процедур.

Обычно щенок появляется в новом доме примерно к 1,5 – 2 месяцам. К этому возрасту заводчик должен показать щенку, что такое мытье, расчесывание шерстки. После появления малыша на новом месте ему нужно дать время привыкнуть – нельзя сразу проводить даже гигиенический уход. Как минимум через 2-3 недели после появления собаки в семье, можно приучать щенка к гигиеническим процедурам – обрезке когтей, вычесыванию шерсти, чистке ушей, мордочки. Маленькая собачка быстро приучается к новому, легко переносит процедуры.

Виды и частота стрижек

Длинная мягкая шерсть йоркширского терьера растет постоянно и не линяет. Эти собаки требуют тщательного внимания, профессионального ухода за остевым волосом.

Даже если хозяин уверен, что сможет самостоятельно подстричь йорка, лучше обратиться к профессионалу, понаблюдать, как правильно фиксировать собаку, как должным образом работать с инструментами, непосредственно стричь пса. Также рекомендуется изучить обучающий материал по уходу за шерстным покровом йоркширского терьера.

Большинство салонов по грумингу предлагают услугу выезда на дом – чтобы снизить стресс для питомца все процедуры проводятся на привычной территории. Выезд грумера на дом влетит владельцу в копейку, но специалист поможет хозяину определиться с инструментами, различными методами стрижки.

Конечно, если собака имеет выставочную карьеру, уход за питомцем лучше доверить профессионалу – даже за неаккуратную «прическу» или не соответствующую стандарту, на выставке судьи снижают баллы. Породный вид выставочного йорка – длинный ухоженный волос, самостоятельно справиться с задачей такого масштаба – практически нереально.

Варианты услуг грумерского салона:

Особенности у мальчиков и девочек

Стрижки отличаются в зависимости от пола собаки. Девочкам часто оставляют «юбку» и длинную челку, которую собирают в хвост (плетут косичку), стягивают заколками или резинками.

Для оформления «юбки» тело сверху – спину и бока – стригут машинкой очень коротко, оставляя шерсть на хвосте и животе, которая формируется на подобии юбки. Челка должна оставаться длинной, а остальную шерстку на мордочке стригут коротко.

Стрижка для мальчиков выполняется по форме штанишек. Все тело йорка-мальчика стригут машинкой коротко, оставляя «штаны» на лапах, хвосте. По желанию хозяина, грумер оставляет удлиненную бороду – волоски на морде на 2 – 3 сантиметра длиннее основного шерстного покрова.

Инструменты

Для качественной обработки волоса, как в салоне, потребуется набор инструментов и приспособлений. Покупка всех необходимых грумерских принадлежностей для ухода за питомцем обойдется недешево, но регулярная стрижка собаки быстро окупит стоимость инвентаря.

Минимальный набор для домашнего груминга включает:

Пошаговая инструкция: стрижка в домашних условиях

Прежде, чем подстричь йорка в домашних условиях, владельцу животного нужно самому подготовиться: одежда не должна быть из синтетических тканей. Тонкая шерсть йорка быстро электризуется, потому для гигиенических процедур нужно выбирать хлопковый костюм.

Сначала рекомендуется помыть собаку, а после всех процедур – снова промыть шерстку, чтобы смыть остатки состриженных волос.

После того, как собака вымыта, шерстный покров подсушен, нужно тщательно расчесать питомца. Если есть сбившаяся шерсть или колтуны, их надо удалить колтунорезом.

Вдоль спины собаки нужно сделать ровный пробор, зачесать шерсть с обеих сторон. Концы ровняются на одну длину, грудь и горло стрижется до нижней челюсти.

После формирования формы тела стрижется мордочка и уши. Ушки должны иметь форму треугольника с острыми углами, ровно и четко выступать на голове.

Под хвостом с помощью маленьких ножниц убирается длина. В паху, на лапах и подмышками стрижется машинкой или триммером, оставляя длину не более 5 мм.

Гигиеническая

Гигиеническая стрижка делается примерно 1 раз за 2 недели, по мере отрастания шерсти, когтей.

Аккуратно ножницами состригается шерстка по краю ушей, сверху, вокруг глаз и в паху. Анальное отверстие и область вокруг него стрижется небольшими ножницами с закругленными кончиками. В ушках волоски выстригаются триммером.

Стандартная

«Прическа» йоркширского терьера должна соответствовать определенному стандарту, это обязательная процедура для собак, принимающих участие в выставках или имеющих племенную ценность. Эта стрижка подчеркивает все достоинства собаки. Стандартно делается дополнительно к гигиенической, может быть двух видов:

Для выполнения этих стрижек, начинают работу машинкой, обрабатывая спинку и хвост. Морда обстригается достаточно коротко ножницами с закругленными концами. По итогу должна получиться форма шапки. Хвост остригается кисточкой, или наподобие метлы.

Подстричь лапы

Стрижка лап – обязательная процедура, как при гигиеническом уходе, так, при остальных видах ухода за йоркширским терьером.

Прежде, чем приступать к обработке шерстки на лапах, нужно обрезать когти. Ногтевая пластина обрезается когтерезом под углом естественного стачивания. Острый край, если он есть, посеченные кончики когтя нужно спилить пилкой. Стричь коготки лучше всего после купания собаки, когда пластина размягчена – не будет слоиться.

После стрижки когтей нужно выстричь шерсть между пальцами, подушечками лап. Эта процедура проделывается машинкой или триммером до длины 5 мм. Во время стрижки нужно надежно зафиксировать собаку, чтобы не повредить нежную кожу подушечек лап.

Стрижка мордочки

Морда, ушки маленькой собаки – очень чувствительные места, стричь которые следует аккуратно. В отличие от остального тела собачки, мордочку и уши подравнять сложнее, процедура занимает больше времени.

После посещения грумера, форма головы собаки должна быть округлой и симметричной.

Шерсть на мордочке стрижется ножницами с закругленными концами. Вокруг глаз нужно стричь коротко, очень аккуратно. Лоб выстригается также, а вся мордочка со лбом должна образовывать форму треугольника.

Уши стригут по следующей схеме:

Выбор – в салоне или самостоятельно – стоит перед каждым владельцем йорка. И если хозяин уверен в том, что справиться с правильным породным уходом, то можно смело идти в магазин, приобретать необходимые инструменты и аксессуары – вложенные средства окупятся хозяину быстро. Но если есть сомнения в собственных силах, а питомец имеет племенную ценность или участвует в выставках, не стоит экономить, лучше доверить собаку рукам профессионала.

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